Cliente fica irritada e agride funcionária de loja em shopping na capital

A funcionária de uma rede de lojas, no Shopping Bosque dos Ipês foi xingada e agredida por uma cliente descontrolada, na noite de segunda-feira (8), em Campo Grande. A autora, uma mulher de 45 anos, começou a discussão.

Segundo o boletim de ocorrência, a funcionária de 28 anos estaria prestando atendimento à agressora, quando ao informar os débitos para a mesma, a cliente teria se irritado e começado a discutir com a atendente.

A mulher teria ficado descontrolada e jogou o computador em cima da atendente, que ao segurar o objeto, levou um tapa no braço. A Polícia Militar foi acionada pelos seguranças do shopping, que contiveram a briga dentro do estabelecimento.

A funcionária registrou queixa contra a agressora, que em depoimento disse aos policiais, que estava irritada com as cobranças irregulares da loja e que perdeu o controle, pois se sentiu menosprezada pela empresa.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro, como vias de fato.

