Cliente mata advogado a facadas durante reunião em escritório de Minas Gerais

Um homem de 53 anos, esfaqueou e matou o próprio advogado, Marcelo Andrade Mendonça, de 43 anos, durante uma reunião no escritório da vítima na tarde de sexta-feira (14), em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou ao local acompanhado da esposa para uma reunião previamente agendada. Testemunhas relataram que ele se exaltou durante a conversa. Marcelo teria saído da sala para mostrar um documento no computador da recepção quando o cliente sacou uma faca da cintura e o atingiu no peito. A esposa do agressor e colegas de trabalho do advogado conseguiram contê-lo e retirar a arma.

Marcelo foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São Sebastião, sendo transferido em seguida ao Complexo Hospitalar de Viçosa. A equipe médica informou que o golpe atingiu o ventrículo cardíaco, causando dano irreversível. O advogado morreu poucos minutos após dar entrada no centro cirúrgico.

O agressor foi preso em flagrante e teve a detenção ratificada pela Polícia Civil por homicídio qualificado. A perícia coletou vestígios no escritório.

A Faculdade Dinâmica, onde Marcelo lecionou entre 2012 e 2023, publicou nota lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares.

A OAB também se manifestou, classificando o caso como “brutal assassinato” e afirmando que acompanhará as investigações, reforçando a defesa das prerrogativas e da segurança dos profissionais da advocacia.

Desde 2018, Marcelo ocupava o cargo de procurador municipal especializado em Direito Urbanístico, Obras e Meio Ambiente no município de Viçosa.

Além da advocacia, Marcelo Mendonça era cantor e se apresentou recentemente no Mina Jazz Bar, na Região Central de Belo Horizonte (MG), onde ele tocava há dois anos pelo menos uma vez por mês. A casa de shows divulgou nota de pesar destacando a atuação do artista e lamentando a morte.

