Cliente recusa tapete e acaba atacado por vendedor ambulante no Aero Rancho

Rapaz, de 29 anos, foi atacado por um vendedor ambulante de tapetes, de 37 anos, após se recusar a comprar o produto, durante o final da tarde desta quarta-feira, dia 10, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio, além de ameaça, que ocorreu já nas dependências da delegacia de plantão.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o rapaz estava acompanhado da esposa quando foram abordados pelo vendedor, que tentou vender os tapetes, mas a vítima, recusou.

Diante da negativa, o suspeito passou a xingar o casal e enquanto as vítimas estavam em uma chiparia, avançou contra o rapaz com uma faca.

Após uma luta entre ambos, o rapaz conseguiu desarmá-lo e com ajuda de outras pessoas, imobilizou o agressor. Diante disso, a Polícia Militar foi acionada para dar sequência a ocorrência.

O vendedor foi encaminhado para a delegacia e lá, continuou ameaçando o rapaz de morte, alegando que voltaria ao local para matar "essa desgraça".

O caso foi registrado como ameaça e tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também