Clientes brigam em restaurante após serem flagrados servindo salada com as mãos

O dono de um restaurante, localizado no distrito de Anhanduí, foi ameaçado de morte por dois clientes durante o horário de almoço desta quarta-feira (10). Os autores teriam sido flagrados usando as mãos para servir a salada no estabelecimento.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) do distrito foi acionada para ir até o restaurante. Ao chegar no local, fizeram contato com o dono e o mesmo informou que os autores haviam acabado de sair.

Ele relatou que estava na hora do almoço quando os homens passaram a usar as mãos para ser a salada. Os dois teriam então sido orientados a usar o talher para fazer a ação. Irritado, os autores passaram a xingar e gritar com o funcionário que fez a orientação.

Neste momento, o dono chegou ao estabelecimento. Vendo a cena ele solicitou que os autores deixassem o local dizendo que não precisaram fazer o pagamento do que já havia sido consumido, uma vez que estavam causando tumulto. Os homens aumentaram o tom de voz mais uma vez, dizendo: “vou te matar. Eu tenho anos de cadeia”.

Um dos autores partiu para cima da vítima, entrando em vias de fato com o mesmo. Após isso, os dois saíram do restaurante tomando rumo ignorado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como ameaça e vias de fato.

