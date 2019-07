Clientes de mercadinho encontram cocaína em caixa de sabão em pó

Rauster Campitelli, com informações do G1

Quatro pessoas foram presas e 80 kg de cocaína foram apreendidos nesta segunda-feira (15) após denúncias de clientes de um mercadinho do bairro Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Os moradores da região se surpreenderam ao encontrar a droga em caixas de sabão em pó. A Polícia Militar suspeita que um sócio do comércio tenha envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a polícia, um dos clientes chegou em casa, percebeu que não havia sabão dentro da caixa, voltou para o mercado para tentar trocar o produto, mas foi ameaçado. Outro morador levou a caixa para o 62º Distrito Policial. Diante das denúncias, a polícia foi ao mercado e encontrou mais de 30 caixas de sabão em pó com drogas. O montante foi apreendido, assim como uma caminhonete.

A empresa fabricante do sabão em pó informou, em nota, que vai colaborar com as investigações, caso necessário. "A Química Amparo informa que claramente ocorreu a violação de embalagens de produtos para fins ilícitos. A empresa ressalta que repudia veementemente tal atitude e se coloca à disposição das autoridades caso necessário".

