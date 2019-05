Cobertores e edredons chegam a ter variação de 1000% no preço

Com a proximidade do inverno, o Procon Campo Grande, realizou uma pesquisa de preços de cobertor e edredom, nos dias 15 e 16 de maio de 2019, em doze estabelecimentos comerciais da capital.

O menor preço do cobertor de solteiro foi de R$ 29,90 e o maior de R$ 179,90, com variação de 499%. Já o modelo de casal, verificou-se o menor preço de R$ 29,90 e o maior de R$ 199,00, com variação de 566%.

De acordo com o Procon, no caso do edredom, ocorreu uma variação extraordinária nos preços chegando a 1.197%, sendo o menor preço de R$ 29,99 e o maior de R$ 389,00, no modelo casal. Em relação ao modelo solteiro, o menor preço foi de R$ 39,99 e o maior de R$ 199,00, ocasionando a menor variação entre os produtos pesquisados, sendo de 398%.

Os consumidores devem pesquisar e se atentar aos preços, para não tomar prejuízos em época de crise.

