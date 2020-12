Cobrador é ‘sequestrado’ no Aero Rancho e bandidos levam dinheiro e carro da vítima

Quatro homens armados, sequestraram um 'cobrador' de 27 anos, na tarde desta segunda-feira (30), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A vítima havia feito a sua última cobrança de R$ 4 mil.

O sequestro aconteceu na rua Tancredo Neves, por volta das 14 horas desta segunda (30), depois que a vítima fez a sua última cobrança do dia. O rapaz estava em um veículo Ford Ka foi fechado por um outro carro, de onde desceram quatro homens armados e acabaram retirando ele do seu carro e fez ele entrar no outro veículo.

Pouco mais de duas horas com os sequestradores, a vítima foi abandonada em uma rua do bairro Jardim Manaíra, mas os criminosos acabaram levando todo o dinheiro, documentos, a aliança de casamento e seu carro. A mãe da vítima, havia feito um boletim de ocorrência, pois o filho não dava notícias, algo que nunca aconteceu.

Ainda não há informações se os autores foram localizados pela polícia.

