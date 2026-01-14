Cobrança por dívida pode ter causado briga e morte de evadido na Vila Morumbi

A morte de Alyson da Rocha, de 31 anos, evadido do sistema prisional, que começou no Jardim Noroeste e terminou na Vila Morumbi, em Campo Grande, nesta terça-feira, dia 13, passa possivelmente por uma cobrança de uma dívida que a esposa fez para uma vizinha referente a uma compra de roupas.

O principal suspeito, de 19 anos, não teria gostado da forma como a esposa de Alyson teria cobrado a jovem e passou a xingá-la, ameaçando desferir golpes de capacete, o que motivou a vítima a intervir na situação.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, Alyson e o suspeito iniciaram uma briga com troca de agressões, quando em determinado momento, o agressor entrou na casa, se apossou de uma faca e desferiu diversos golpes contra o homem, incluindo um profundo no pescoço.

A vítima e a esposa saíram do local e a mulher passou a dirigir em busca de um atendimento médico, onde segundo a versão dela, seguiria até o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes.

Porém, em razão de Alyson dizer que estava fraco e perdendo sangue, ela parou na Avenida Toros Puxian, onde pediu ajuda para populares, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares chegaram no local, retiraram a vítima do veículo e iniciaram os atendimentos, mas minutos depois, o homem não resistiu e morreu.

O Batalhão de Choque foi acionado e iniciou diligências pela região onde aconteceu o crime, e não localizou o suspeito.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na 4° Delegacia de Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também