Cobrando dívida de agiotagem, homem é esfaqueado por mulher no Coronel Antonino

Durante a tarde de quinta-feira (2), um homem, de 32 anos, precisou de atendimento médico logo após ser esfaqueado por uma mulher, de 42 anos, enquanto realizava uma cobrança de dinheiro, possivelmente oriunda de agiotagem no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve pelo local e conversou com as duas partes envolvidas no fato e procurou se inteirar sobre a ocorrência.

Pela versão da mulher, ela apontou que estava sofrendo ameaças por conta de dívidas com agiotas. Já o homem destacou para os militares que não pratica agiotagem e que apenas foi contratado para pegar um dinheiro no local.

A mulher atingiu o homem com uma facada na mão direita e a vítima foi encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. Já a mulher, foi conduzida para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

