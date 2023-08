Cocaína avaliada em mais de R$ 14,2 milhões é apreendida em Paranaíba

Uma carga de cocaína avaliada em mais de R$ 14,2 milhões foi apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante uma fiscalização na BR-158, em Paranaíba.

Conforme as informações policiais, os policiais abordaram o motorista de um caminhão Volvo. Ao falar com os agentes, o homem apresentou nervosismo ao responder as perguntas feitas. Diante disso, foi feito uma vistoria no veículo.

Durante a vistoria, os policiais observaram que o caminhão utilizava pneus em mau estado de conservação sem utilizar os estepes. Com um peso incomum, os pneus foram levados até um borracheiro, onde os PRFs encontraram os tabletes de pasta base e cloridrato de cocaína escondidos.

Os tabletes pesaram 119 kg. Questionado, o condutor disse ter recebido a carreta em Campo Grande e deveria entregá-la em Minas Gerais.

O preso, a droga e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Paranaíba.

