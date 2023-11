Cofre de escritório era alvo de ladrões em furto que acabou em confronto na Capital

Os ladrões que invadiram um escritório de advocacia, na madrugada desta sexta-feira (10), na Vila Nascente, tinham uma missão em especial: levar o cofre que existia no imóvel. Mas antes que pudessem fugir em um veículo Ford Ka, eles foram abordados pela Polícia Militar, ocasião que houve confronto e um dos criminosos morreu.

Marcio Souza dos Santos, de 22 anos, morreu após atirar contra os militares. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Contra ele, pesava seu histórico de criminalidade, com diversas passagens pela polícia.

Conforme apurado pela reportagem, no veículo, que também foi apreendido, havia diversos objetos que eram produtos de furtos anteriores e que a última parada dos criminosos seria mesmo o escritório de advocacia. A Polícia Civil está investigando mais detalhadamente se os objetos são de uma ou mais residências invadidas.

Além dos objetos, um revólver e outra arma de fogo apreendida, os policiais militares pegaram também diversas cédulas - inclusive, valores indicando na moeda de cruzados e cruzeiros, modelos antes do atual moeda, o real.

Referente ao furto, eram três ladrões - Marcio acabou morrendo no confronto, enquanto um indivíduo foi baleado na mão e está sob escolta policial na Santa Casa, enquanto o terceiro foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

Relembre - Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma situação de furto e a pessoa que havia denunciado o fato, teria visualizado pelo menos três ladrões no imóvel. Assim que chegaram pelo local, notaram o portão aberto e os três indivíduos.

Na tentativa de realizar a abordagem, os ladrões correram para o interior do imóvel e um deles, sacou um revólver e apontou na direção dos militares, que agiram rapidamente e efetuaram um disparo em sua mão, desarmando o primeiro suspeito. O segundo ladrão, que estava na porta de entrada, ficou deitado ao lado do primeiro bandido.

Durante a inspeção no imóvel, os policiais encontraram o terceiro ladrão na cozinha da residência e assim que tentaram nova abordagem, Marcio Souza sacou uma garruncha e apontou para os militares, que mais uma vez reagiram a iminente agressão e atingiram o criminoso.

Vendo a situação do alvejado, foi prestado o socorro e o encaminharam para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, mas diante do ferimento, ele não resistiu e faleceu. Um dos suspeitos fingiu ter perdido a consciência e também chegou a ser levado para a unidade de saúde, mas tentou fugir assim que chegou no local, mas sendo novamente detido e encaminhado em flagrante para a delegacia.

Deixe seu Comentário

Leia Também