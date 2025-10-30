Colegas de trabalho brigam por fofoca e trocam socos em shopping de Campo Grande

Uma briga entre dois homens em um shopping localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, terminou com ferimentos leves e caso registrado na delegacia, na manhã de terça-feira (29).

Segundo o boletim de ocorrência, os envolvidos já vinham se desentendendo há alguns dias devido a fofocas no trabalho. Nesta terça, um dos rapazes foi tirar satisfações com o outro, dando início a uma discussão que acabou virando confusão.

Durante o bate-boca, eles trocaram empurrões e socos. Os dois entraram em luta corporal até serem separados por testemunhas. Por conta da briga, um jovem ficou com um ferimento na boca e dores no maxilar, enquanto o outro teve um dente quebrado e machucou a canela.

A Polícia Militar foi acionada e levou os dois para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesões corporais recíprocas e vias de fato.

