Coletor de lixo é espancado e sofre fratura nos dois braços na Vila Nasser

Polícia Velocidade, ultrapassagens e cinto de segurança são as principais infrações em viagens

Polícia Homem apronta, chega em casa com 'chupões' e quase leva facada da esposa

Em determinado momento, o suspeito passou o agredir com golpes de barra de ferro, causando fratura nos dois braços da vítima. O homem disse que não sabe o motivo e a causa para o espancamento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem explicou é coletor de lixo de rua há muito tempo e enquanto estava pela rua, se deparou com o desafeto.

Homem, de 34 anos, que trabalha como coletor de lixo de rua, foi espancado com golpes de barra de ferro no início da noite desta quarta-feira (20) por um suspeito na região da Vila Nasser, em Campo Grande. A vítima não soube dizer o motivo que levaram aos fatos.

Polícia Advogada mata ex-sogro e a mãe dele com bolo de pote envenenado

Informe Publicitário Energisa oferece vagas com os melhores atrativos do mercado