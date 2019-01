Colisão entre carreta e caminhão deixa um morto na BR 267

Uma colisão entre dois veículos na madrugada desta quarta-feira (9) deixou um morto e outro feridos na rodovia BR 267 em Nova Alvorada do Sul. De acordo com o apurado um dos motoristas, um homem de 30 anos, teria dormido no veículo.

O acidente aconteceu por volta das 5h40, próximo ao quilômetro 203. Os veículos, um Bitrem (com placas de Sidrolândia), seguia na rodovia quando um caminhão prancha que seguia no sentido contrário invadiu a contramão e colidiu na lateral do Bitrem.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer as vítimas. No caminhão prancha havia duas pessoas, o condutor teve o corpo dilacerado na colisão e morreu na hora, já uma outra pessoa que estava no veículo foi socorrida por terceiros e levada ao Hospital Municipal.

O corpo do motorista do prancha foi identificado como, Luiz Fernando, 30 anos. Conforme relatado pelo condutor do Bitrem, Luiz teria invadido a contramão e vindo em direção a carreta, para evitar a colisão frontal ele teria jogado a carreta no acostamento mas mesmo assim o caminhão prancha acabou colidindo na lateral do veículo.

Deixe seu Comentário

Leia Também