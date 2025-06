Colisão entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-263, em Miranda

Duas pessoas morreram durante um grave acidente ocorrido na tarde de sábado (28), na BR-262, próximo ao município de Miranda.

Conforme as informações iniciais, o acidente envolveu um caminhão carregado de carvão e um veículo de passeio.

As equipes do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência, uma vez que um dos veículos pegou fogo no local.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também