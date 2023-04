Colisão entre carro e carreta deixa 3 mortos na BR-158

Um acidente grave, na manhã desta sexta-feira (21), entre carro de passeio e carreta deixou pelo menos três pessoas mortas e uma gravemente ferida, na BR-158, km 35, em Paranaíba. Ainda não há identificação das vítimas.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, a colisão teria ocorrido pela manhã entre Paranaíba e Aparecida do Taboado. Não há informações sobre a causa do acidente, modelo do veículo e nem sobre as vítimas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atender a ocorrêencia.

