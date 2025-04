Colisão entre carro e carreta deixa um morto na BR-163

Uma colisão entre um veículo de passeio com uma carreta, na tarde deste sábado (12), matou Alcides Alves dos Santos, de 42 anos, na BR-163, entre Caarapó e Dourados.

Conforme o site Caarapó News, a vítima conduzia um VW Gol, cor branca, sentido Caarapó, quando colidiu frontalmente com uma carreta, que seguia sentido Dourados.

Com o forte impacto, Alcides morreu no local, o motorista da carreta saiu ileso. Chovia muito no momento da colisão.

O Corpo de Bombeiros, equipes da CCR-MS/Via e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas junto com a Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também