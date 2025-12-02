Menu
Polícia

Colisão entre carro e ônibus deixa dois feridos em Itaporã

O veículo chegou a sair da pista após a batida frontal

02 dezembro 2025 - 17h24Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de segundaO acidente aconteceu na tarde de segunda   (Ponta Porã News)

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (1°), na MS-156, em Itaporã.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, as vítimas estavam em Volkswagen Virtus quando o condutor perdeu o controle de direção. Por conta disso, o automóvel rodou na pista e bateu de frente com um ônibus de transporte escolar.

Por conta disso, o veículo saiu da pista e ficou as margens da rodovia. Duas pessoas que estavam no Virtus ficaram presas e precisaram ser socorridas pelas equipes e socorro. Enquanto isso, os outros dois ocupantes não tiveram ferimentos pelo corpo.

Apesar disso, o estado de saúde delas não foi informado. O motorista do ônibus, que seguia para Piraporã, não teve ferimentos pelo corpo e acompanhou o trabalho das equipes e socorro no local.

