Polícia

Colisão entre dois caminhões mobiliza equipes na BR-163

O acidente aconteceu na rotatória da rodovia, em Campo Grande

08 janeiro 2026 - 10h22Sarah Chaves

Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta quinta-feira (8) na rotatória da BR-163, em Campo Grande.

Até o momento, não há confirmação sobre a existência de feridos. No local, há equipes da Polícia e do serviço de ambulância, que prestam atendimento e organizam o tráfego.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas e mais informações estão sendo apuradas.

