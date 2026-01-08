Colisão entre dois caminhões mobiliza equipes na BR-163

Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta quinta-feira (8) na rotatória da BR-163, em Campo Grande.
Até o momento, não há confirmação sobre a existência de feridos. No local, há equipes da Polícia e do serviço de ambulância, que prestam atendimento e organizam o tráfego.
As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas e mais informações estão sendo apuradas.
