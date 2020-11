Colisão entre dois motoentregadores deixa um morto

O jovem Cauê Souza Dias, de 20 anos, morreu na noite desta sexta-feira (20), em um acidente de trânsito, em Bataguassu, que fica a 335 km de Campo Grande. Ele estava em uma motocicleta quando houve a colisão com outro motoentregador.

Segundo o site Da Hora Bataguassu, o acidente aconteceu no cruzamento da rua José Vicente Vitiritti com a Avenida Nova Porto XV de Novembro, no fim da noite desta sexta (20), quando houve a colisão entre as motocicletas.

Os dois motociclistas ficaram feridos e foram socorridos e levados para o hospital da cidade, mas Cauê não resistiu e acabou morrendo horas depois de dar entrada na unidade médica.

Não há informações de como aconteceu o acidente, e nem sobre o estado de saúde da outra vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também