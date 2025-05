Colisão entre moto e anta termina com dois feridos e um animal morto em rodovia de Coxim

Enquanto trafegava pela BR-359, um motoentregador de 23 anos que levava outra jovem na garupa, acabou colidindo com uma anta que atravessava a rodovia em dupla na noite de sexta-feira (23), no trecho em Coxim.

O condutor da motocicleta não conseguiu desviar de uma das antas, chegando a colidir com o animal e caindo no asfalto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro ao motociclista e a jovem que estava na garupa. Em seguida, ambos foram levados ao Pronto-Socorro do Hospital Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A situação da motocicleta está sendo apurada pelas autoridades.

O caso reforça o alerta sobre o risco de colisões com animais silvestres nas rodovias da região, principalmente durante a noite.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também