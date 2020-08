Colisão entre motocicleta e carro causa a morte de professora em MS

Sarah Chaves, com informações do MS 24h

Uma professora da Escola Municipal São Francisco, de Fátima do Sul, identificada como Cida Lima morreu após acidente de trânsito na noite de sábado (8), em Fátima do Sul.

Conforme o MS 24h que esteve no local do acidente, a professora pilotava uma moto que foi atingida por um carro na Rua Tenente Antonio João. A motocicleta foi arrastada por aproximadamente 40 metros e ficou presa sob o carro.

A vítima chegou a ser socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros, mas devido à gravidade dos ferimentos não resistiu e faleceu no Hospital da SIAS.

O condutor do veículo disse a Polícia Militar que a motocicleta cruzou a sua frente no cruzamento da Rua Tenente Antonio João com São Geraldo. Ele realizou teste do bafômetro dando abaixo de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

O condutor responderá apenas administrativamente, que é a multa e também a suspensão do direito de dirigir.

Deixe seu Comentário

Leia Também