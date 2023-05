Colisão entre motos mata homem e deixa outro em estado gravíssimo no Guanandi

Um acidente grave envolvendo duas motocicletas na madrugada desta quarta-feira (17), resultou na morte de Emerson Alves dos Santos, de 50 anos, e o socorro a segunda vítima, um rapaz, de 28 anos, que foi encaminhado em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Campo Grande.

A colisão frontal entre os veículos aconteceu no cruzamento das ruas Ezequiel Ferreira Lima com Jornalista Valdir Lago, na região do bairro Guanandi.

Narra o boletim de ocorrência que Emerson estaria pilotando uma Honda Titan e trafegava pela Ezequiel Ferreira no sentido bairro ao centro, enquanto o segundo motociclista em uma Yamaha Factor, vinha no sentido contrário no pista e por motivos ainda a serem apurados, vieram a colidir frontalmente.

Com o forte impacto entre os veículos, Emerson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes mesmo do socorro chegar. SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) atenderam o sobrevivente e rapidamente encaminharam para o hospital.

Não foi informado a gravidade das lesões, apenas que o rapaz estaria em estado gravíssimo de saúde.

No local estiveram o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a Perícia Científica e a Polícia Civil. Segundo informado no boletim de ocorrência, existe uma câmera de segurança em um estabelecimento que pode ter flagrado o momento da batida e ajudar a entender a dinâmica dos fatos.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

