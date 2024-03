Colisão entre ônibus e maquinário agrícola deixa cinco feridos em Caarapó

Cinco pessoas ficaram feridas durante uma colisão entre um ônibus e um maquinário agrícola, durante as primeiras horas da manhã de domingo (10), na MS-156, na região da Fazenda Pai Cuê, em Caarapó.

Conforme as informações do site Caarapó News, o ônibus transportava trabalhadores rurais quando a colisão aconteceu.

Por conta da batida, cinco pessoas, sendo duas de 43, 46, 47 e 56 anos, ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros do município foi acionado, socorrendo as vítimas.

Todos tinham apenas ferimentos leves pelo corpo, por isso, mas devido a dinâmica do acidente acabaram sendo levadas para o Hospital Beneficente São Mateus.

O atendimento contou com duas viaturas do Corpo de Bombeiros e duas ambulâncias, além da equipe de enfermagem do hospital de Caarapó.

