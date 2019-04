Colisão entre van e caminhão deixa uma pessoa morta na MS-376

Reginaldo Manzoni, 36 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (3) após colisão ocorrida na MS-376, entre os municípios de Ivinhema e Nova Andradina. Ele estava conduzindo uma Van e acabou batendo contra um caminhão.

A vítima seguia no veículo com placas de Tarumã-SP, sentido Ivinhema, quando teria perdido o controle da direção e por motivos ainda desconhecidos colidiu contra o caminhão que trafegava no sentido contrário.

O rapaz morreu no local, antes da chegada do socorro. No caminhão, da prefeitura de Ivinhema, estavam três pessoas que tiveram apenas escoriações leves, conforme portal MS 24h. Eles seguiam para o distrito de Amandina para realizar uma reforma de ponte.

O corpo de bombeiros de Ivinhema, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Perícia de Nova Andradina foram acionadas para a ocorrência e irão apurar os fatos.

