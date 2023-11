Colisão entre veículos deixa três pessoas feridas em Corumbá

Três pessoas ficaram feridas durante um acidente no cruzamento da Rua Vinte e Um de Setembro e a Avenida Joaquim Venceslau de Barros, no Bairro Aeroporto, em Corumbá. A colisão aconteceu por volta das 5h30 deste domingo (29).

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá atendeu a ocorrência enquanto o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros-socorros e transporte do condutor de um Toyota Etios branco, envolvido na colisão.

Já os bombeiros precisaram desencarcerar a condutora do Fiat Pálio vermelho, de 26 anos. Após o acidente, ela reclamava de dores na região lombar e abdômen, sendo imobilizada e transportada até o pronto-socorro municipal, juntamente com o passageiro do carro, de 36 anos, que tinha corte no supercílio.

Os militares informaram que os dois estavam sem cinto de segurança.

