Colisão entre veículos têm uma morte em Ponta Porã

Um acidente na estrada do assentamento Itamarati, deixou três feridos e uma idosa morta, nesta terça-feira (5), em Ponta Porã. Uma mulher e uma criança foram socorridas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista que seguia no veículo Fiat Siena, no qual estava a idosa e o filho, invadiu a pista contrária ao sair do assentamento e colidiu com uma Pajero, deixando uma mulher e uma criança feridas.

Os feridos não tiveram os nomes divulgados, o homem, a mulher e a crianças foram socorridos e encaminhados a um hospital da região. Maria Fabretti Vialiti, de 71 anos, morreu no local.

