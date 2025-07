Colisão frontal deixa motorista ferido na MS-134

Uma pessoa ficou ferida após uma batida entre carros ocorrida na madrugada deste domingo (27), na MS-134, entre Nova Andradina e o distrito de Nova Casa Verde.

Conforme as informações policiais, as equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária), foram acionadas para ir até o quilômetro 108 da rodovia para atender o acidente. Ao chegar no local indicado, encontraram um Chevrolet Prisma e um Volkswagen Gol no meio da pista.

Apesar da dinâmica não ter sido divulgada, acredita-se que a batida tenha sido causada pela distração de um dos motoristas.

O condutor do Prisma foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional de Nova Andradina. Segundo o site Jornal da Nova, o ocupante do Gol não teve ferimentos.

Os dois passaram pelo teste do bafômetro, dando negativo para consumo de álcool. O caso está sendo investigado.

