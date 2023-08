Colisão frontal durante ultrapassagem mata três pessoas na MS-112, em Três Lagoas

Três pessoas morreram em um grave acidente na manhã de quinta-feira (10), MS-112, cerca de 90 km de Três Lagoas. As vítimas estavam em um caminhão e um carro de passeio.

As vítimas foram identificadas como Marilda Dias Neto Arikawa de 59 anos, Marcos Mariano de Jesus de 47 anos, e Márcio Fonseca da Silva de 45 anos.

A dinâmica do acidente, levantada pelo site RCN 67, aponta que o carro de passeio tentou ultrapassar uma carreta quando acabou colidindo frontalmente contra um caminhão, que transportava materiais de construção.

Por conta do impacto, o caminhão acabou saindo da pista e tombando as margens da rodovia. Dois ocupantes do veículo de carga acabaram ficando presas as ferragens, sendo necessário o uso de um maquinário para desvirar o para acessar as vítimas.

A outra vítima era o condutor do carro, que acabou falecendo ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRE (Polícia Militar Rodoviária) estiveram presentes no local, acompanhando a ocorrência e fazendo o resgate das vítimas.



