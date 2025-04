Colisão frontal entre carro e caminhonete assusta familia na BR-376

Dois carros ficaram parcialmente destruídos após colidirem frontalmente durante a tarde desta quarta-feira (30), na BR-376, entre Fátima do Sul e Dourados.

De acordo com o MS News, a colisão frontal envolveu caminhonete Nissan Frontier e um Chevrolet Ônix. A caminhonete transportava dois adultos e duas crianças, enquanto o Ônix era ocupado apenas pelo motorista.

Apesar da violência do impacto, todos os envolvidos escaparam ilesos. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros no local e sinalizaram a rodovia, garantindo a segurança dos demais motoristas e o rápido restabelecimento do tráfego.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas.

