Colisão frontal entre carros deixa pelo menos dois feridos na BR-262

O socorro já teria sido acionado e era aguardado por populares no local.

Condutores que passavam pelo local, pararam pra ajudar as vítimas. O site A Princesinha News, noticiou que a colisão frontal causou danos consideráveis nos veículos. Porém, não existem informações sobre feridos ou mortos.

Um grave acidente entre dois carros foi registrado por motoristas que passavam pela BR-262, durante a tarde desta sexta-feira (22), próximo a entrada do distrito de Palmeira, a 44 km da cidade de Aquidauana.

