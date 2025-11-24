Menu
Menu Busca segunda, 24 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Colisão frontal entre carros deixa três mortos na BR-262, entre Ribas e Campo Grande

Um idoso de 62 anos foi socorrido ainda com vida, mas em estado gravíssimo. Ele está internado na Santa Casa da Capital

24 novembro 2025 - 14h51Brenda Assis     atualizado em 24/11/2025 às 17h44

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou três pessoas mortas durante a madrugada desta segunda-feira (24), na BR-262, entre as cidades de Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, duas vítimas estavam em um Fiat Uno, sendo Janice Barbosa Alves, de 45 anos, e um homem ainda não identificado. Enquanto isso, a terceira vítima estava em uma Fiat Strada, ela foi identificada como Delanira Ferreira Dias, de 85 anos. A idosa chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O outro passageiro da estrada, de 61 anos, foi socorrido ainda com vida e levado em estado gravíssimo para Santa Casa de Campo Grande, onde segue internado.

Apesar de os detalhes sobre o acidente não terem sido divulgados, a Polícia Civil detalhou através de depoimento de testemunhas que o condutor do Uno teria tentado realizar uma ultrapassagem e acabou causando o acidente.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, perícia criminal e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, realizando o isolamento da área, atendimento às vítimas sobreviventes e desencarceramento dos corpos.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Crianças morrem afogadas em represa de Caarapó
Polícia
Crianças morrem afogadas em represa de Caarapó
O menino, de 9 anos, teve seus dedos decepados após sofrer um episódio de violência em uma escola em Portugal
Polícia
Criança brasileira tem dedos amputados após agressão em escola de Portugal: 'é o dedo do seu filho'
Homem morre dias após beber álcool de posto em Nova Alvorada do Sul
Polícia
Homem morre dias após beber álcool de posto em Nova Alvorada do Sul
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Polícia
Homem agride e ameaça matar cunhado durante briga em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem tenta matar irmão a facadas durante briga no Noroeste
VÍDEO: Delegada de MS reforça alerta sobre golpes envolvendo 'falsa ação judicial'
Polícia
VÍDEO: Delegada de MS reforça alerta sobre golpes envolvendo 'falsa ação judicial'
Delegacia de Ladário
Polícia
Rixa antiga faz homem ser esfaqueado várias vezes em Ladário
VÍDEO: Motorista foge após atropelar motoentregador no Nova Lima
Polícia
VÍDEO: Motorista foge após atropelar motoentregador no Nova Lima
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Teste Público da Urna 2025 começa em dezembro
Polícia
Teste Público da Urna 2025 começa em dezembro

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande