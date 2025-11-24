Colisão frontal entre carros deixa três mortos na BR-262, entre Ribas e Campo Grande

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou três pessoas mortas durante a madrugada desta segunda-feira (24), na BR-262, entre as cidades de Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, duas vítimas estavam em um Fiat Uno, sendo Janice Barbosa Alves, de 45 anos, e um homem ainda não identificado. Enquanto isso, a terceira vítima estava em uma Fiat Strada, ela foi identificada como Delanira Ferreira Dias, de 85 anos. A idosa chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O outro passageiro da estrada, de 61 anos, foi socorrido ainda com vida e levado em estado gravíssimo para Santa Casa de Campo Grande, onde segue internado.

Apesar de os detalhes sobre o acidente não terem sido divulgados, a Polícia Civil detalhou através de depoimento de testemunhas que o condutor do Uno teria tentado realizar uma ultrapassagem e acabou causando o acidente.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, perícia criminal e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, realizando o isolamento da área, atendimento às vítimas sobreviventes e desencarceramento dos corpos.

