Colisão frontal entre carros deixa três pessoas gravemente feridas em Camapuã

Pelo menos três pessoas ficaram feridas durante um grave acidente na BR-060, rodovia que liga a BR-163 ao município de Camapuã, na região Norte do Estado. A colisão aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (8).

Conforme as informações iniciais, o acidente foi uma colisão frontal entre dois carros da marca Fiat Uno, sendo um vermelho e um prata.

A condutora de um dos carros, de 31 anos, teve fraturas expostas nas pernas. Apesar de o site Coxim Agora não informar o ferimento das outras duas vítimas, sabe-se que elas também ficaram gravemente feridas e presas as ferragens.

Os feridos foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da CCRMS Via, sendo encaminhadas até uma unidade de saúde.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local, fazendo o controle do tráfego e as apurações sobre o acidente.

