Colisão frontal entre carros mata um e deixa dois feridos em MS

Um grave acidente entre um Fiat Uno e um Chevrolet Prisma deixou um homem, identificado como Fernando Ferrari de 33 anos, morto e outras duas pessoas feridas durante a tarde de terça-feira (13), no KM-75 da MS-395, entre as cidades de Bataguassu e Brasilândia.

Conforme o site Da Hora Bataguassu, a vítima fatal estava no Fiat Uno, seguindo sentido Bataguassu, quando acabou colidindo frontalmente contra o Prisma, que vinha no sentido contrário.

Por conta da violência do impacto, Fernando acabou falecendo antes mesmo da chegada do socorro.

Um idoso, de 61 anos, e uma jovem, de 27, que seguiam no Prisma precisaram ser socorridos com fraturas e suspeita de traumatismo craniano. O Corpo de Bombeiros encaminhou as vítimas para o Pronto Socorro Municipal de Bataguassu.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), da Polícia Civil e da Perícia Tecnica foram até o local fazer as apurações iniciais sobre o acidente.

