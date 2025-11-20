Menu
Polícia

Colisão na BR-070 mata casal e bebê no Mato Grosso

A tragédia envolveu um carro e um caminhão-guincho e deixou a rodovia parcialmente interditada

20 novembro 2025 - 13h13Sarah Chaves, com FTN Brasil

Uma colisão gravíssima deixou três mortos na tarde desta terça-feira (19) na BR-070, perto de Poconé (MT). O acidente ocorreu no quilômetro 625 da rodovia, a cerca de cinco quilômetros do Posto 120, e envolveu um carro de passeio e um caminhão-guincho.

As vítimas foram identificadas como Fábio e Jaqueline Menegueti, que estava grávida de quatro meses, além da filha do casal, uma bebê de colo. Quando equipes da Polícia Rodoviária Federal chegaram ao local, os dois adultos já estavam sem vida, presos às ferragens.

A bebê foi resgatada pelos policiais e levada ao posto da concessionária responsável pela rodovia. Profissionais do SAMU tentaram reanimá-la e a encaminharam com urgência ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, mas a criança não resistiu.

Polícia Civil e Politec fizeram a perícia ainda no local e recolheram informações para ajudar a esclarecer como a batida aconteceu. As causas do acidente seguem em investigação.

O trecho chegou a ficar parcialmente interditado durante o atendimento e só foi liberado após a remoção dos veículos envolvidos.

