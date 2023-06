Colocou o anjo da guarda para trabalhar: Homem escapa de execução na Guaicurus

Provando que anjo da guarda trabalha dobrado, um homem de 36 anos, ‘escapou’ de ser executado a tiros durante a noite de terça-feira (20), na Avenida Guaicurus, região do Jardim Colibri, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima saia de um supermercado quando notou uma motocicleta Yamaha Fazer vermelha se aproximando. O veículo era ocupado por dois rapazes, sendo que o garupa começou a fazer disparos em sua direção.

Por sorte, o atirador não era tão bom e acabou errando todos os tiros efetuados. Para tentar se defender, a vítima pegou seu carro e saiu atrás da moto, quando mais disparos foram feitos em sua direção.

A Polícia Militar foi acionada e chegou a fazer rondas pela região, mas não conseguiu localizar os autores. Para os militares, a vítima informou que o atirador era moreno, tinha tatuagem de fênix no braço e uma outra no pescoço. O piloto estava com camiseta preta e calça jeans.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como disparo de arma de fogo.

Deixe seu Comentário

Leia Também