Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Colombiano é esfaqueado drante assalto na Afonso Pena

A vítima foi atingida na região do pulmão e socorrido em estado grave

05 novembro 2025 - 13h51Brenda Assis
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internadaHospital da Santa Casa, onde vítima está internada   (Divulgação)

Um jovem colombiano, de 19 anos, dois socorrido em estado grave após ser esfaqueado durante um assalto ocorrido na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, madrugada desta quarta-feira (5).

Conforme as informações apuradas pela reportagem, Ele chegou a ser encaminhado a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital da Santa Casa, onde a vítima havia dado entrada com ferimentos causados por arma branca. 

Mesmo ferido, o jovem contou que foi ferido por um desconhecido, que após o crime ficou levando sua mochila e outros pertences. 

Ele foi então socorrido e levado para a unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. O golpe atingiu o pulmão do rapaz.

O caso será investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motorista capota carro ao desviar de animal na pista em Angélica
Praça dos Três Poderes, em Brasília
Polícia
Projeto que dificulta a progressão de regime de condenados por feminicídio é aprovado
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
 Bitto Pereira, presidente da OAB/MS
Justiça
Após ação da OAB/MS, operadoras devem bloquear linhas usadas no golpe do falso advogado
Filho e amigo foram presos em flagrante
Polícia
Mulher é morta a facadas e filho é preso por feminicídio em Aparecida do Taboado
Simulacros apreendidos -
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas
Gilson foi preso em flagrante pela PM no Jardim Colúmbia
Polícia
Acusado de feminicídios em MS e MT é encontrado morto em presídio na Capital
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Aline foi morta a facadas
Polícia
Mulher é arrastada para fora de casa e morta a facadas em Jardim
Homem tem celular e dinheiro roubados por duas travestis no centro de Dourados
Polícia
Homem tem celular e dinheiro roubados por duas travestis no centro de Dourados

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande