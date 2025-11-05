Colombiano é esfaqueado drante assalto na Afonso Pena

Um jovem colombiano, de 19 anos, dois socorrido em estado grave após ser esfaqueado durante um assalto ocorrido na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, madrugada desta quarta-feira (5).
Conforme as informações apuradas pela reportagem, Ele chegou a ser encaminhado a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital da Santa Casa, onde a vítima havia dado entrada com ferimentos causados por arma branca.
Mesmo ferido, o jovem contou que foi ferido por um desconhecido, que após o crime ficou levando sua mochila e outros pertences.
Ele foi então socorrido e levado para a unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. O golpe atingiu o pulmão do rapaz.
O caso será investigado pelas autoridades policiais.
