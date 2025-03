Colombiano é espancado e esfaqueado por cinco pessoas em Corumbá

Um colombiano, de 28 anos, precisou ser socorrido após ser espancado e esfaqueado durante a manhã deste domingo (30), no bairro Maria Leite, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a vítima contou que foi espancado por cinco pessoas. Durante as agressões, ele foi golpeado por faca três vezes, levando duas facadas no tórax e uma no braço esquerdo.

Ele recebeu atendimento de urgência e foi transportado até o pronto-socorro municipal.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

