Com 56 toneladas de drogas apreendidas e 1,2 mil detidos, SULMaSSP mostra efetividade

Em Mato Grosso do Sul, a Operação SULMaSSP mostrou sua efetividade ao apresentar números expressivos na apreensão de drogas e na quantidade de pessoas que foram presas ao longo da ação policial. Foram 56 toneladas de entorpecentes e mais de 1,2 mil pessoas detidas.

Os números finais da operação foram apresentado pela Sejusp (Secretária de Justiça e Segurança Pública) nesta quinta-feira (16).

Além dos números citados, foram apreendidas 424 armas, 4.508 veículos irregulares ou com ocorrências de furtos ou roubos, e o cumprimento de 422 de mandados de busca e apreensão.

A 3ª edição, realizada em Mato Grosso do Sul, teve como objetivo reprimir crimes transfronteiriços e entre divisas dos outros quatros estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A operação aconteceu entre os dias 5 de e 13 de novembro e contou com o emprego de 28.028 agentes dos cinco estados, 9.882 viaturas, 13 aeronaves, 33 drones, 153 cavalos e 28 cães.

“O SULMaSSP é esse bloco de estados, cujos secretários de segurança se uniram para enfrentar os crimes transfronteiriços, não só na porta de entrada do Brasil, através da fronteira com Paraguai e Bolívia, mas também os estados que sofrem o reflexo daquilo que passa por nossas fronteiras cruzando as nossas vias e rodovias”, destacou o titular da Sejusp, Antonio Carlos Videira.

Deixe seu Comentário

Leia Também