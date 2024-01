Com a ajuda do sobrinho, homem mata a esposa para roubar dinheiro em Dourados

A indígena Laura Ramirez, de 42 anos, foi esganada até a morte pelo companheiro Cleonicio Fernandes, de 50 anos, durante o sábado (6) na Aldeia Bororó, em Dourados. O autor e o sobrinho, de identificado como Juliano Ramirez Vasques, de 33 anos, chegaram a montar uma cena de suicídio para escapar da polícia.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, uma equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) para atender um caso de suicídio. Ao chegar, encontraram a vítima com uma camiseta no pescoço, amarrada em uma árvore no terreno da sua residência.

Durante as investigações no local, feitas pelas equipes da Polícia Militar e da Perícia Técnica, foi possível notar que alguns pertences da mulher estavam faltando. Para melhor entendimento a respeito, alguns parentes próximos como os filhos de Laura, o companheiro e dois sobrinhos foram levados para a delegacia, onde prestariam depoimento.

Enquanto eram ouvidos, o médico legista descobriu que a mulher teria falecido por ‘asfixia mecânica por estrangulamento’, pratica que ocorre quando a pessoa é morta pelas mãos de alguém, e não por enforcamento. Mostrando assim que o caso não era suicídio, mas sim um crime de homicídio.

Ainda segundo o site, Cleonicio e Juliano, começaram a apresentar versões contraditórias dos fatos. Os dois foram então confrontados sobre o caso, com as imagens do local e fotos da vítima, momento em que acabaram confessando o crime. Eles moravam com ela.

Os então contaram que assassinaram Laura para poder roubar um dinheiro que estava com ela. Além disso, afirmaram que após os fatos tentaram simular que a vítima teria se suicidado, a amarrando com uma camiseta em um tronco de árvore.

O caso foi registrado como latrocínio, visto que foi roubado um botijão de gás da residência.

