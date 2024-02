Com a filha de 2 meses no carro, casal sai para vender drogas pelas ruas do Nova Lima

Mesmo com a filha, de apenas 2 anos, dentro do carro, um casal estava transportando drogas pra vender na região norte de Campo Grande. A mãe da criança, tem 16 anos, e escava com a pequena no colo enquanto estava sentada no banco da frente.

Conforme o registro policial, uma equipe da Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) estava fazendo rondas pela rua Cláudio Manoel da Costa, na região do Nova Lima, quando avisaram um carro Volkswagen Gol estacionado quase na esquina com a Rua Zulmira Borba.

Ao se aproximar, os policiais visualizaram que o veículo tinha uma película muito escura. O motorista, de 19 anos, levava a esposa e a filha no veículo. Durante vistoria, os policiais encontraram três tabletes de maconha no banco de trás do carro, que pesaram 1.870 kg.

Para os policiais, o rapaz contou que comprou a droga no Bairro Aero Rancho, pelo valor de R$ 450,00 o quilo. Ele teria pego a droga para revender na região norte da Capital. Para realizar a compra e venda do entorpecente, ela chamou sua companheira para ir junto.

A adolescente confirmou a versão dada pelo companheiro, afirmando que ele venderia o entorpecente para amigos.

Diante da situação, os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

