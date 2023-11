Com ajuda de cães farejadores, PRF apreende 10,4kg de skunk em Terenos

Sarah Chaves, com informações da PRF

Em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-262 na tarde de ontem (24), uma carga com mais de 10kg de skunk foi apreendida na região de Terenos.

Durante a ação, ao abordar um ônibus de viagem. Durante as entrevistas, um passageiro demonstrou nervosismo, levantando suspeitas dos policiais.

Com o auxílio dos cães farejadores K9 Dallas e K9 Bred, as bagagens foram vistoriadas e em uma foram encontrados os tabletes de skunk que totalizaram 10,4kg, após indicação dos cães. O passageiro confessou ter recebido o ilícito em Corumbá e deveria entregá-lo em Campo Grande.

O preso e o skunk foram encaminhados à Polícia Civil em Terenos (MS).

