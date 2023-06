Com ajuda de cão policial, PM encontra bolsa com crack e maconha em residência

Ação conjunta dos policiais militares com a guarnição do Canil do 2º Batalhão e os policiais civis na noite de ontem (7), resultaram na prisão de um homem de 28 anos, por tráfico de drogas no bairro Véstia, em Selvíria.



De acordo com denúncias, um imóvel no bairro Véstia estaria sendo utilizado para comércio de entorpecentes. Logo na chegada das equipes policiais um indivíduo tentou fugir pulando o muro de uma residência, porém foi detido e durante busca pessoal foi encontrado com ele, três “trouxinhas” de crack. Em continuidade às buscas na casa, foi localizado dentro do vaso sanitário uma sacola com várias porções de crack idênticas a encontrada com o detido que confessou a venda de entorpecentes.



Durante buscas na residência alvo da denúncia foi utilizado a agente canino k9 Mara que teve súbita mudança comportamental ao perceber uma bolsa em meio a uma pilha de roupas jogadas no chão. Dentro da bolsa foi localizado várias paradinhas análogas a maconha, totalizando: uma pedra de crack (pesando 83 gramas); 67 porções de crack (pesando 10 gramas); 31 porções de maconha (66 gramas).

Homem recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado juntamente com a droga apreendida.

