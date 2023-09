Com ajuda de helicóptero, PRF 'acha' carros lotados com mais de 47 mil maços de cigarro

Três veículos ‘recheados’ com mais de 47 mil maços de cigarros contrabandeados, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (23), em Jateí.

Conforme as informações policiais, as equipes realizavam uma fiscalização na BR-376, quando avistaram um Hyundai Tucson entrando em uma estrada vicinal. Os policiais realizaram abordagem do veículo e logo avistaram grande quantidade de cigarros contrabandeados no interior do carro.

Com o apoio do Núcleo de Operações Aéreas da PRF, a aeronave realizou buscas na região para localizar outros carros que viajavam em comboio no transporte da mercadoria. Com isso, foram localizados mais dois veículos abandonados na estrada vicinal, sendo um Ford Fiesta e um Volkswagem Gol.

Dentro dos outros automóveis foram encontrados mais cigarros ilegais. O condutor do Hyundai Tucson foi preso e todos os veículos e cigarros encaminhados à Polícia Judiciária local.

Deixe seu Comentário

Leia Também