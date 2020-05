Com arma apontada para filhas, família vive momentos de terror em assalto

Uma família viveu momento de terror ao ter seu carro roubado no meio da Avenida Guaicurus em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (28). O crime aconteceu quando o motorista do veículo saiu para conferir umas compras realizadas por sua esposa.

De acordo com o registro policial, dentro do carro estava o marido, a esposa e três filhas do casas, eles pararam na Avenida Guaicurus próximo a um posto de combustível, para que o marido pudesse ajudar a esposa a conferir alguns produtos comprados em uma feira próxima.

O pai sai do carro e foi até a porta do passageiro onde estava sua esposa, momento em que um homem anunciou o assalto usando uma pistola e dizendo “perdeu, perdeu”.

A vítima relata que no momento suplicou ao assaltante que pudesse deixar a esposa e filhas saírem do carro, momento em que o autor apontou a arma para as crianças enquanto o pai as retirava do veículo.

O autor saiu com o veículo e a vítima chamou a polícia. Momentos mais tarde o veículo foi encontrado no bairro Los Angeles com as portas destravadas, a chave de ignição no contato e sem o aparelho de som automotivo. O autor não foi localizado.

