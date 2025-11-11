Com arma, crack e maconha, jovem é preso após denúncia em MS

A Polícia Civil de Dourados prendeu, na manhã desta terça-feira (11), um jovem de 20 anos, em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A ação aconteceu na Vila Cachoeirinha, após denúncias anônimas apontando o imóvel como ponto de comercialização de entorpecentes.

Durante o monitoramento, os policiais observaram intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da residência, o que reforçou as suspeitas. Ao entrarem no imóvel, os investigadores encontraram o suspeito no meio de diversas porções de drogas e materiais usados para o fracionamento e venda.

Foram apreendidas 11 porções de crack, totalizando 141 g, e 10 porções de maconha, somando 76 g, além de uma balança de precisão, R$ 283,00 em dinheiro e uma arma de fogo artesanal, tipo garrucha, aparentemente de calibre .36.

O jovem foi preso em flagrante e levado à sede do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar mais detalhes sobre o tráfico na região.

