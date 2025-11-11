Menu
Menu Busca terça, 11 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Com arma, crack e maconha, jovem é preso após denúncia em MS

Além das drogas, autor possuia materiais usados para fracionamento e venda; caso aconteceu em Dourados

11 novembro 2025 - 18h44Gabrielly Gonzalez

A Polícia Civil de Dourados prendeu, na manhã desta terça-feira (11), um jovem de 20 anos, em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A ação aconteceu na Vila Cachoeirinha, após denúncias anônimas apontando o imóvel como ponto de comercialização de entorpecentes. 

Durante o monitoramento, os policiais observaram intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da residência, o que reforçou as suspeitas. Ao entrarem no imóvel, os investigadores encontraram o suspeito no meio de diversas porções de drogas e materiais usados para o fracionamento e venda.

Foram apreendidas 11 porções de crack, totalizando 141 g, e 10 porções de maconha, somando 76 g, além de uma balança de precisão, R$ 283,00 em dinheiro e uma arma de fogo artesanal, tipo garrucha, aparentemente de calibre .36.

O jovem foi preso em flagrante e levado à sede do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar mais detalhes sobre o tráfico na região.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Mulher é morta a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente é apreendido por vender "maconha gourmet" em Dourados
Embalada para viagem: Mais de 9 quilos de drogas são apreendidas nos Correios da Capital
Polícia
Embalada para viagem: Mais de 9 quilos de drogas são apreendidas nos Correios da Capital
Jovem foi atendido pelo Samu
Polícia
Jovem tem overdose após engolir 70 cápsulas de cocaína em ônibus na BR-262, em Três Lagoas
Homem que tentou matar esposa no Jardim Centenário é condenado a 14 anos de prisão
Polícia
Homem que tentou matar esposa no Jardim Centenário é condenado a 14 anos de prisão
Corpo foi localizado com 5 metros de profundidade
Polícia
Trabalhador morre soterrado em construção de fossa na Capital
Polícia Militar atua no centro e nos bairros
Polícia
Abaixo da média nacional, MS é considerado o 7º estado mais seguro do Brasil
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
Foto: Reprodução
Polícia
Vídeo: De fuga em motel a perseguição, mulher embriagada é presa em flagrante
Materiais apreendidos -
Polícia
Trio é preso após furto a distribuidora de EPIs no bairro Coronel Antonino

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova