Com arma furtada de Aquidauana, homem é preso em bar no Núcleo Industrial

Homem, de 56 anos, foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque, na noite desta quinta-feira (16), após ser flagrado portando uma arma de fogo - revólver de calibre 38, enquanto estava em um bar no Núcleo Industrial, em Campo Grande. O armamento tinha registro de ser produto de furto da cidade de Aquidauana - a 140 quilômetros.

Segundo consta no boletim de ocorrência, testemunhas ligaram para a polícia para informar que haveria um cliente em um estabelecimento portando uma arma. O Batalhão de Choque compareceu ao local e teve em mãos as características do suspeito.

Durante a diligência, o suspeito foi abordado e encontraram o armamento na cintura do homem, que estava com seis munições intactas. No coldre que o homem trazia também havia mais quatro munições. Ao ser questionado sobre o revólver, ele disse que estava há bastante tempo com o armamento e que pagou R$ 5 mil por ele.

O suspeito ainda ofereceu resistência, pois se recusava a ir para a delegacia, mas foi algemado e conduzido até a delegacia de plantão. Cabe ressaltar que o indivíduo estava embriagado, com odor etílico e dificuldade para se manter em pé.

Após checagem dos policiais, ficou constatado que a arma em questão havia sido furtada em Aquidauana, tendo um boletim de ocorrência sido registrado na Delegacia de Polícia Civil no ano de 2019.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

