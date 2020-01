Com arma roubada, trio é abordado por policiais

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Batalhão de Choque, em rondas, avistou três indivíduos em atitude suspeita, dois dentro do carro e um de pé ao lado de fora, na madrugada deste sábado (25), em frente ao banco Sicredi, na cidade de Campo Grande.

Foi realizada a abordagem, dos três e em revista pessoal nada foi encontrado, porém, ao revistar o veículo, um Ford Fusion, foi encontrado no porta-malas 2 revolveres calibre 38 sendo um deles, um revólver, com duas munições intactas e com queixa de roubo. O outro se trata de um revólver cal. 38.

Todos foram checados no sistema e, apesar de passagens pela polícia, nenhum mandado de prisão foi encontrado. Diante dos fatos foram encaminhados a Delegacia de plantão, DEPAC – CEPOL.

