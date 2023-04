Com as sacolas na mão, idosa é atropelada em estacionamento de supermercado

Uma idosa, de 82 anos, precisou ser socorrida após ser atropelada no estacionamento de um supermercado localizado na Vila Industrial, em Dourados. O acidente teria acontecido na quarta-feira (26) e o motorista fugiu.

De acordo com o site Ligado na Notícia, a idosa saia do estabelecimento com as sacolas nas mãos quando foi atingida pela caminhonete. Por conta da colisão, ela teve escoriações pelo corpo e fraturas no braço direito.

A vítima precisou ser socorrida e encaminhada para uma UPA do município. Equipes da Polícia Militar estiveram no local do acidente para fazer uma investigação sobre o acidente.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e está sendo investigado.

