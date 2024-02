Com atitude violenta, ladrões armados roubam Jeep Compass de mulher no Santa Fé

Dois ladrões armados utilizaram da violência para roubar um Jeep Compass, de cor branca, de uma mulher, de 52 anos, no início da noite desta sexta-feira (9), no bairro Santa Fé. O crime aconteceu na rua lateral ao Shopping Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher explicou na delegacia que estava chegando no shopping, quando optou por deixar o veículo na via pública e rapidamente foi abordada pelos dois suspeitos.

Ela relatou que um deles estava portando uma garrucha artesanal, mas que ambos usaram a violência e chegaram a fazer ameaças de que iriam atirar nela durante o roubo.

Após tomarem o veículo, os dois fugiram em direção ignorada. Na delegacia, a mulher relatou que um dos ladrões é alto, magro, usava camiseta larga, cabelos encaracolados, de lábios grossos e usava calça vermelha.

A Polícia Militar esteve pelo local e iniciou rondas pela região na tentativa de encontrar o automóvel. A Força Tática e o Batalhão de Choque também estão cientes da situação.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado com emprego de arma de fogo.

